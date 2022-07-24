Жительницу Челябинска посреди дня избили и попытались затолкать в машину

Жительница Челябинска заявила, что ее избили знакомые, с которыми у нее был конфликт. Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает 74.RU.

Инцидент произошел 23 июля 2022 года рядом с домом женщины в Тракторозаводском районе. На ролике видно, как мужчина бросился на россиянку сзади и стал избивать ее. Через несколько секунд к месту происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала женщина. После этого пара пыталась затолкать пострадавшую в машину.

Челябинка рассказала, что знает нападавших. По ее словам, преступление совершил местный житель, предоставляющий услуги «мужа на час», и его жена. Женщина заявила, что несколько месяцев назад челябинец попытался обмануть ее: взял 13 тысяч, за которые он должен был отремонтировать ее машину, и пропал.

Сам мужчина все обвинения отрицает. Кроме того, семья намерена обратиться в суд.

«Идет клевета в нашу сторону, никто ее не избивал. Вчера все были в полиции, со всех объяснения взяли. Сейчас мы пойдем в суд, подаем на нее, она в соцсети выставляет фотографии всей моей родни и требует деньги, чтобы мы удалили запись», — рассказал мужчина.

В настоящий момент сотрудники управления МВД по региону начали доследственную проверку инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские задержали одного из напавших на 14-летнего подростка.