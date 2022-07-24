В Татарстане школьник получил сотрясение мозга на соревновании по водно-моторному спорту

В Татарстане во время проведения соревнований по водно-моторному спорту травмировался подросток. Об этом сообщает Татарстан24 со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Инцидент произошел во время проведения второго этапа Кубка России по водно-моторному спорту на водохранилище Альметьевска. Во время катания на аквабайке школьник не справился с управлением и ударился головой о руль водного мотоцикла. В результате случившегося подросток упал в воду.

Сотрудники спасательных служб оперативно вытащили несовершеннолетнего из воды. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему диагностировали сотрясение головного мозга и переломы нескольких позвонков.

Ранее сообщалось, что подросток утонул во время тренировки в Мурманской области.