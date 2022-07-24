Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Правоохранители изъяли у жителей Полтавской области Украины танки, БТР и оружие 13:15
В одном из московских прудов нашли тело мужчины 13:10
Песков заявил, что Путин и Эрдоган обсудят тему военно-технического сотрудничества 13:09
В Иране женщине грозит 100 ударов плетью за протесты после смерти ее сына 13:07
Tesla заставит водителей платить за использование навигатора 13:07
В ЦБ назвали четыре правила защиты от фальшивомонетчиков 13:06
Собянин снизил ставку по льготным инвесткредитам и увеличил их максимальную сумму 13:05
Ученые научили ИИ открывать законы альтернативной физики 13:03
Белла Хадид превратилась в бабочку-киборга в тизере своей NFT-коллекции 13:03
МО РФ заявило о перехвате 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS в Херсонской... 13:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Белый дом: США призывают мировое сообщество согласованно ответить на вспышку оспы обезьян

close
100%
Emily Elconin/Reuters

Координатор Белого дома по вопросам пандемии Радж Панджаби заявил, что США призывают мировое сообщество дать скоординированный ответ на вспышку оспы обезьян. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодняшнее решение Всемирной организации здравоохранения объявить текущую вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения является призывом к действию для мирового сообщества, чтобы остановить распространение данного вируса», — заявил Панджаби.

Он отметил, что скоординированные меры различных стран «помогут остановить дальнейшее распространение оспы обезьян, защитить различные сообщества, подвергающиеся наибольшему риску заражения, а также бороться с нынешней вспышкой».

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть