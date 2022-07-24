Белый дом: США призывают мировое сообщество согласованно ответить на вспышку оспы обезьян

Координатор Белого дома по вопросам пандемии Радж Панджаби заявил, что США призывают мировое сообщество дать скоординированный ответ на вспышку оспы обезьян. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодняшнее решение Всемирной организации здравоохранения объявить текущую вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения является призывом к действию для мирового сообщества, чтобы остановить распространение данного вируса», — заявил Панджаби.

Он отметил, что скоординированные меры различных стран «помогут остановить дальнейшее распространение оспы обезьян, защитить различные сообщества, подвергающиеся наибольшему риску заражения, а также бороться с нынешней вспышкой».

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.