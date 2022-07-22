Под Курганом мужчина забил подругу совком, задушил ее и закопал тело в лесу

В Курганской области завершили расследование уголовного дела об убийстве в отношении жителя города Макушино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено в апреле 2022 года. Обвиняемый находился в своем доме вместе с сожительницей и, поссорившись с ней, начал бить ее совком по голове и туловищу. Чтобы довести преступление до конца, мужчина задушил жертву ремнем тряпичной сумки.

После этого злоумышленник завернул тело убитой в ковер, вывез в лес и закопал там.

Спустя некоторое время сестра обвиняемого обратилась в правоохранительные органы и заявила, что подруга ее брата пропала. Мужчину вскоре задержали по подозрению в убийстве. Он признался в содеянном и показал, где спрятал тело женщины.

Выяснилось, что ранее обвиняемый не раз был судим, в том числе за убийство. Сейчас он находится под стражей, свою вину в убийстве сожительницы он признал.

Следствие собрало достаточный объем доказательств, злоумышленнику утвердили обвинительное заключение. В ближайшее время материалы уголовного дела будут рассмотрены судом.

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