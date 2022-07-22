Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Илью Яшина и Максима Каца

Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов еще пять человек, среди которых политик Илья Яшин и бывший депутат Максим Кац. Это следует из данных, опубликованных на сайте министерства.

Помимо них, в реестр также включены Руслан Шаведдинов, Вероника Белоцерковская и Татьяна Лазарева.

По данным Минюста, все они получали средства на осуществление политической деятельности с Украины.

13 июля муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину предъявили официальное обвинение по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. В России появится единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами.

Физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, могут признать человека, который ведет политическую деятельность и получает или получал деньги от иностранных агентов, в том числе через посредников. При этом на таких граждан не будут распространяться требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.