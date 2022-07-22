На Крите двое иностранцев изнасиловали туристку

18-летнюю туристку из Великобритании изнасиловали на греческом острове Крит. Об этом сообщает издание Neakriti.

Девушка подала заявление об инциденте в полицию города Ретимно. Она заявила, что отдыхала на шезлонге на пляже, и в какой-то момент к ней подошли двое незнакомцев. Они обездвижили потерпевшую и изнасиловали ее.

Сотрудники правоохранительных органов вскоре арестовали двоих выходцев из Пакистана в возрасте 23 и 26 лет. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, детали случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что британка обвинила соотечественника в изнасиловании на испанском курорте.