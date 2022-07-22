Житель Московской области открыл огонь из карабина по знакомым

В Московской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении двоих мужчин, подозреваемых в покушении на убийство местной жительницы и ее 22-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел ночь на 4 июля 2022 года в деревне Мисайлово Ленинского городского округа. Между одним из подозреваемых и жильцом дома произошел конфликт, переросший в драку. После потасовки мужчина, вооружившись охотничьим карабином, вернулся в дом вместе со своим знакомым и несколько раз выстрелил в женщину и ее сына. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем осуществляются допросы потерпевших и подозреваемых.

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