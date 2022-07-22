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Москвичей пригласили на двухдневный фестиваль «Дни друзей», который пройдет на ВДНХ

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Двухдневный фестиваль «Дни друзей» 23-24 июля пройдет на Городской ферме – экологичном пространстве для семейного отдыха и образования. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе выставки.

На площадке соберутся три агропредприятия: «ЭкоНива», «Самсон-Ферма» и «Гавринское подворье» — их представители расскажут о своей работе.

«Самсон-Ферма» и «Гавринское подворье» также покажут, как выращивают куриц, а «ЭкоНива» расскажет о производстве молока.

Компании подготовили программу: за два дня москвичи смогут узнать, как работают подмосковные хозяйства и побывать на концерте «Огорода» – оркестра, который играет на овощах. На мастер-классе от «ЭкоНивы» гости смогут расписать деревянную фигурку коровы и попробовать натуральную продукцию из молока высшего сорта с собственных ферм компании.

Также аниматоры покажут, как превратить любой предмет в музыкальный инструмент. Овощи и фрукты подключают к специальному устройству Playtron и они издают звуки.

На Ферме будет проходить квест «Летние заботы» — гости в игровой форме познакомятся с основами ухода за животными и растениями.

В программе фестиваля и турнир по мини-футболу, деревянному хоккею и скоморошьей пальбе – нужно будет попасть мягкой игрушкой в мишень-матрешку.

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