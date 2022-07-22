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Власти Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности до 7 августа

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Телеграм-канал «AV БогомаZ»

Власти Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток, — до 7 августа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«На территории Брянской области с 14.00 часов 23 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — сказано в заявлении.

Уточняется, что об отмене террористической опасности будет сообщено дополнительно.

Ранее в Брянской области «желтый» уровень террористической опасности был продлен до 23 июля.

19 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Ломаковка. Он добавил, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет, на место выехала бригада электриков, которые должны восстановить работу электросетей.

Также Богомаз сообщал, что село Новые Юрковичи, расположенное в Брянской области, было обстреляно с территории Украины.

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