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Коллективный иммунитет россиян к коронавирусу упал до 12,3%

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Depositphotos

Уровень коллективного иммунитета россиян к COVID-19 упал до 12,3%, сообщает официальный правительственный сайт по борьбе с пандемией «Стопкоронавирус.рф».

Еще неделю назад этот показатель составлял 14,3%.

Также на сайте сообщается, что инъекция первой дозой вакцины против коронавируса была сделана 93 547 199 раз, а полную вакцинацию провели 88 964 088 раз.

По итогам последней недели ежедневное число заболевших COVID-19 в России выросло. Если в понедельник, 18 июля, этот показатель составлял 4 548 заразившихся, то к пятнице, 22 июля, заболели 6 659 человек.

1 июля Роспотребнадзор сообщил о решении снять ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на территории страны. После этого РФ отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля.

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