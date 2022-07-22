Женский комитет «Единой России» поможет создать женское объединение в Харьковской области

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова заявила, что женский комитет партии, который она координирует, поможет объединить общественниц Харьковской области и России.

Объединение займется реализацией совместных социально значимых проектов, а также организацией психологической помощи и работе с детьми. По словам Лантратовой, сотрудничество женского комитета «Единой России» и общественниц Харьковской области станет долгосрочным.

«Мы понимаем, что в последние годы деятельность общественных объединений, в том числе женских, здесь была затруднена. Эта сфера в Харьковской области еще в стадии формирования. Обозначились вполне конкретные направления, к которым будем подключаться. Прозвучал запрос на организацию психологической помощи, прежде всего, в кризисных ситуациях. И в том числе по работе с детьми – дошкольниками, школьного возраста», — заявила Лантратова.

Она пояснила, что для оказания психологической помощи будут сформированы выездные группы, чтобы адресно в тяжелых случаях оказывать поддержку. Также будут организованы специальные тренинги для местных специалистов, которые помогут им получить новые компетенции в сфере антикризисной и детской психологии.

Также в рамках акции «Единой России» и Минпросвещения «Книги – Донбассу» в области будет организована библиотека, куда будет поставляться литература на русском языке.

«Коллеги рассказывали, что тонны украинской, националистической и другой деструктивной литературы были изъяты. Конечно, она должна быть заменена на нашу, прежде всего, по русской литературе и истории. Для молодежи необходима база, которая бы заместила бы ту деструктивную идеологию, которая последние годы киевским режимом пропагандировалась», — отметила Лантратова.

Помимо этого, будет организована работа с НКО, в рамках которой будет осуществляться поиск партнеров в России.

«Возможно, это будет грантовая поддержка со стороны России. Есть запрос на обучение, экспертную помощь в сфере организации общественных объединений. Нам важно скоординировать их работу, найти им партнера на территории России. Например, в Луганской области уже идет взаимодействие с Обществом глухих и слепых», — рассказала она.