Соцсети рассмешил уборщик, раскидывающий песок в сильный ветер

Соцсети развеселил мужчина, расчищавший песок во время сильного ветра, пишет LADBible. Так, по мнению людей, и выглядит бесполезный труд.

Рабочего из Австралии сфотографировали, когда он раскидывал песок, пока на улице был сильный ветер. Мужчина пытался расчистить площадку, но все его усилия сводились к нулю из-за непогоды. Впрочем, уборщика это не смутило, и он продолжал работу с невозмутимым видом.

По мнению очевидцев, скорость ветра в этот момент достигала 65 км в час. После того, как кадры с мужчиной были опубликованы в соцсетях, мнение комментаторов разделилось. Одни пришли к выводу, что рабочий занят бесполезным делом, другая часть похвалила его за упорство.

«Вот что значит, когда у тебя почасовая оплата», — пошутили люди.

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