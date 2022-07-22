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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирского депутата Пироговой

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Хельга Пирогова/VK

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой после ее заявлений о погибших российских военных в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте СК России.

Также отмечается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

СМИ ранее сообщали, что Хельга Пирогова в соцсетях опубликовала пост о погибших в ходе спецоперации на Украине российских военнослужащих. Позднее она удалила публикацию, пояснив, что ее слова были вырваны из контекста.

22 июля сообщалось, что на депутата городского совета Новосибирска Хельгу Пирогову составили протокол за дискредитацию российской армии.

Накануне Бастрыкин поручил проверить заявления депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой о погибших российских военных в ходе специальной военной операции на Украине.

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