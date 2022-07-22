Подросток утонул во время тренировки в Мурманской области

В Мурманской области ребенок погиб во время тренировки. Об этом сообщает портал Би-порт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 7 часов вечера 21 июля 2022 года в поселке Нивский Кандалакшского района. Во время самостоятельной тренировки подросток выпал из лодки и утонул.

Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что в Челябинске шестилетний мальчик утонул в колодце возле школы. По предварительной информации, мальчик играл со сверстниками на территории образовательного учреждения, возле колодца, доступ к которому был открыт. Ребенок забрался на бетонные кольца конструкции, чтобы достать слетевший тапочек, не удержался и упал вниз головой.