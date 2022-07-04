У Кремля нет данных о задержании корабля под российским флагом в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о задержании в Турции судна под российским флагом.

«Мы не располагаем в Кремле этой информацией, есть смысл спрашивать в Минтрансе или МИДе», — сказал он на брифинге.

Песков добавил, что при задержании турецкая сторона должна предоставить данные в посольство или генконсульство России.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Сообщалось, что к турецкой стороне обратилась Украина с просьбой арестовать грузовое судно, на борту которого якобы находилось 4,5 тыс. тонн украинского зерна, вывезенного из занятого Россией порта Бердянска.

При этом российское посольство в Турции заявило, что официальные лица не оповещали о задержании российского сухогруза.