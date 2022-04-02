Главный эндокринолог Москвы рассказал о вредных и полезных продуктах для больных диабетом

Главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов рассказал, что вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов и богатые животными жирами, а к полезным относятся овощи, фрукты и белковые продукты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это продукты, которые содержат достаточно высокое количество легкоусвояемых углеводов, например, сахар, мед, варенье, соки. Это происходит из-за того, что они приводят к резкому повышению сахара крови, и продукты, богатые животными жирами, — сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса. Жареные продукты также нежелательны, потому что они могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения», — рассказал эндокринолог.

Он подчеркнул, что полезными являются в основном все овощи, кроме картофеля и зрелых бобов, а также фрукты, насыщенные клетчаткой, белковые продукты — индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что чрезмерное употребление сладких продуктов может негативно повлиять на организм и привести к развитию метаболического синдрома, который, в итоге, ведет к сахарному диабету, атеросклерозу, жировой дистрофии печени и панкреатиту.