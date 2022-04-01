Пермская школьница, на которую упал лед с крыши, скончалась

15-летняя школьница из Перми, которая находилась в больнице после того, как на нее упала наледь с крыши магазина, скончалась 30 марта, сообщает URA.RU.

В день трагедии погибшая подошла к зданию вместе с сестрой, братом и бабушкой, это было 24 марта. Дети приехали навестить родственницу.

«Когда бабушка увидела, что лед летит с крыши, она двух внуков успела оттолкнуть, а Ирину не успела, лед упал как раз на нее», — рассказала бабушка погибшей школьницы со стороны отца.

Пострадавшая была госпитализирована и находилась в реанимации, однако ее жизнь спасти не удалось.

СУ СКР по Пермскому краю в связи с произошедшим возбудило уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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