В Приморье спасли тюлененка с крюками в морде

В Приморье специалисты реабилитационного центра для морских млекопитающих «Тюлень» спасли тюлененка, которого местные жительницы нашли на острове Русском с рыболовными крюками в морде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальную сеть главы центра Лоры Белоиван.

Глава волонтерского центра по спасению тюленей рассказала, что у морского млекопитающего были крючки в щеке, на них наделся еще и мешок. Животное не могло нормально плавать и есть и, по оценке ветеринара, потеряло около 7 кг веса.

Сообщается, что крючки были несложной конфигурации и легко снялись. Внутри щеки у тюлененка нашли абсцесс — вероятно, он плавал с крючками и мешком около недели.

Ветеринар заявил, что он скоро заживет, но если бы крючки не сняли, животное бы погибло.

Центр «Тюлень» работает за счет частных пожертвований.