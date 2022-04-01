В Приморье завершено расследование о похищении пары россиян в Таиланде

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Новичкова. Мужчине вменяют похищение пары россиян вместе с напарником на острове Пхукет в Таиланде в 2014 году, убийство мужчины и изнасилование девушки. Пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального СУ СК РФ.

Пара из Владивостока Алексей Слабинский и Яна Стрижеус приехали на Пхукет летом 2013 года. Родственники и близкие рассказали, что с 7 марта они перестали выходить на связь. Но перед этим они сделали звонок друзьям в Приморье с просьбой занять $100 тыс. якобы из-за неприятностей с тайской полицией.

Позже Стрижеус нашли в отеле. Она была окровавленной, без сознания и с порезами на руках и шее. Девушку также изнасиловали. Тело Слабинского полиция позже нашла в джунглях.

Российское следствие установило, что к преступлениям причастны Андрей Забелин и Александр Новичков. Забелина судили с июня 2018 года, в марте 2020 года его приговорили к 19 годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении человека, вымогательстве, незаконном лишении свободы, убийстве и изнасиловании.

Новичкову удалось скрыться от следствия. Его объявили в международный розыск. В итоге его задержали в Пензе в 2021 году.

Сейчас следствие в отношении него завершено. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, Забелин похитил своего знакомого на курорте в Таиланде для вымогательства $100 тыс. Для этого он заманил его на виллу, там Новичков помог надеть на потерпевшего наручники и цепь.

Далее они похитили девушку потерпевшего. Жертву заставили перевести на счет подруги около 100 тыс. рублей, которые она отдала похитителям. Позже Новичков нанес пленнику несколько смертельных ударов по голове.

Тогда похитители спрятали тело в джунглях. Девушку похитители насиловали, переезжая по разным отелям, затем оставили в одной из гостиниц.