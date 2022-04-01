Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22

В Приморье завершено расследование о похищении пары россиян в Таиланде

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Новичкова. Мужчине вменяют похищение пары россиян вместе с напарником на острове Пхукет в Таиланде в 2014 году, убийство мужчины и изнасилование девушки. Пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального СУ СК РФ.

Пара из Владивостока Алексей Слабинский и Яна Стрижеус приехали на Пхукет летом 2013 года. Родственники и близкие рассказали, что с 7 марта они перестали выходить на связь. Но перед этим они сделали звонок друзьям в Приморье с просьбой занять $100 тыс. якобы из-за неприятностей с тайской полицией.

Позже Стрижеус нашли в отеле. Она была окровавленной, без сознания и с порезами на руках и шее. Девушку также изнасиловали. Тело Слабинского полиция позже нашла в джунглях.

Российское следствие установило, что к преступлениям причастны Андрей Забелин и Александр Новичков. Забелина судили с июня 2018 года, в марте 2020 года его приговорили к 19 годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении человека, вымогательстве, незаконном лишении свободы, убийстве и изнасиловании.

Новичкову удалось скрыться от следствия. Его объявили в международный розыск. В итоге его задержали в Пензе в 2021 году.

Сейчас следствие в отношении него завершено. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, Забелин похитил своего знакомого на курорте в Таиланде для вымогательства $100 тыс. Для этого он заманил его на виллу, там Новичков помог надеть на потерпевшего наручники и цепь.

Далее они похитили девушку потерпевшего. Жертву заставили перевести на счет подруги около 100 тыс. рублей, которые она отдала похитителям. Позже Новичков нанес пленнику несколько смертельных ударов по голове.
Тогда похитители спрятали тело в джунглях. Девушку похитители насиловали, переезжая по разным отелям, затем оставили в одной из гостиниц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть