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Экс-глав департаментов МЧС оштрафовали за нецелевое использование 1,7 млрд рублей

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Таганский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу 'экс- директоров департаментов МЧС России. Об этом сообщает «Лента.ру»

Они были признаны виновными в нецелевом использовании 1,7 млрд руб. при закупке самолетов-амфибий Бе-200 по статьей 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Раис Ахмадеев и Александр Томашов оштрафованы на 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

Прокурор просил приговорить фигурантов дела к трем годам условно каждого. Подсудимые своей вины так и не признали. По их версии, они потратили деньги целевым образом в соответствии с коллегиальными решениями МЧС.

Подсудимые ранее занимали должности директора финансово-экономического департамента МЧС России и директора департамента развития МЧС. По версии следствия, они умышленно израсходовали средства федерального бюджета на сумму более 1,7 млрд рублей, предназначенные для финансирования заключенного в мае 2011 года государственного контракта, на цели, не соответствующие условиям их получения.

Источник рассказал ТАСС, что речь идет о закупке самолетов Бе-200. Дело было возбуждено еще в 2017 году, поводом стало исполнение контрактов МЧС по поставке для нужд ведомства самолетов-амфибий Бе-200.

Отмечается, что новая спецтехника так и не была поставлена, а бюджетные средства были потрачены на покупку другой спецтехники — автомобилей, вертолетов Ми-8.

25 марта уголовное дело бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого и бывшего начальника теруправления автодорог Михаила Чуманова направлено в суд. Перед этим Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное. Ставицкому вменяют растрату в особо крупном размере, а Чуманову также мошенничество с использованием служебного положения и получении взяток в значительном и особо крупном размерах.

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