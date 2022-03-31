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Вице-премьер Борисов сообщил о сдвиге планов по серийному выпуску лайнера МС-21

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Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что планы по серийному производству самолета МС-21 сдвинутся на один-два года из-за санкций. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, запрет поставки комплектующих, использующихся при проектировании самолетов Superjet 100 и МС-21, вынуждают начать работу по «ускоренному импортозамещению».

«Но все равно произойдет сдвижка на один-два года, и наши первоначальные планы по серийному производству сдвигаются», — добавил он.

Импортные двигатели Superjet 100 и МС-21 будут полностью замещены российским ПД-14, заключил Борисов.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации заявил, что Россия потеряла 78 из 1367 самолетов из-за санкций. По его словам, около 700 самолетов было переведено в российский реестр.

Савельев отметил, что при благоприятном развитии ситуации объем авиаперевозок в текущем году может составить до 90 миллионов человек. При этом чиновник добавил, что иностранные авиакомпании пускать на внутренние перевозки нельзя, так как это поставит крест на отрасли.

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