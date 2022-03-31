Путин подписал указ о ежемесячной выплате нуждающимся семьям с детьми 8-17 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми в возрасте 8-17 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, деньги выплачиваются, если ребенок постоянно проживает в России, а размер дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте.

Ранее Путин подписал закон о технологической независимости России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, в частности, подразумевает запрет приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной структуры России с 31 марта. Также с 1 января 2025 года органам государственной власти будет запрещено использовать на таких объектах иностранное ПО без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти.