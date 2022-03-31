Роскомнадзор составит протокол в отношении «Википедии» из-за неудаления «противоправной информации». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сайту может грозить штраф в размере до 4 млн руб., добавили в министерстве.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу News.Google на территории России. В ведомстве заявили, что такое решение принято на основании требования Генпрокуратуры.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Euronews и TJournal. Причиной блокировки стала публикация недостоверной информации о спецоперации на Украине.

Также доступ заблокирован на сайты издания Bellingcat (СМИ-иноагент по решению Минюста), эстонской газеты Postimees, израильского русскоязычного Девятого канала, «Еврорадио» из Белоруссии и «Новых известий» и др.