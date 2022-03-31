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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Путин заявил, что поддержка авиакомпаний не должна быть «за счет пассажиров»

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Президент России Владимир Путин заявил, что прежнего взаимодействия на уровне авиасообщения с зарубежными странами в ближайшее время не будет. Об этом он сообщил на заседании по авиационной промышленности, передает РИА «Новости».

По его словам, поддержка авиакомпаний не должна осуществляться «за счет пассажиров». При этом Россия не собирается быть закрытой страной, добавил он.

«Нужно, безусловно, поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний и, что принципиально важно, делать это нужно не за счет пассажиров», — сказал он.

Президент также поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» в апреле начнет рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.

В пресс-релизе «Аэрофлота» отмечается, что полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток. Она может быть интересна для пассажиров, которые следуют по маршруту через Сочи из основных аэропортов авиакомпании, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

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