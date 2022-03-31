В ОП обсудили возможности российских платформ для блогеров и предпринимателей

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Новые реалии для пользователей социальных сетей. Будущее российского блогерского сообщества», где эксперты обсудили проблемы, вызванные политикой западных соцсетей, которая уже привела к блокировке соцсетей компании Meta (признана экстремистской организацией), а также возможности перехода на отечественные площадки и поддержку, которую они предоставляют для блогеров, предпринимателей и обычных пользователей.

Отмечается, что многие блогеры и предприниматели, которые продвигали свои услуги и товары посредством популярной западной площадки, были лишены привычных рекламных инструментов.

Несмотря на трудности с завоевыванием новой лояльной аудитории, блогеры и бизнес не остались без удобных площадок, уверены эксперты.

Они также сошлись во мнении, что российские сервисы уже достаточно развиты, самодостаточны и быстро адаптируются к текущей ситуации, предлагая новые способы и меры поддержки.

«Как мы знаем, Россия тем уникальна, что у нас существует своя поисковая система, свои социальные сети, свои почтовые сервисы и многое-многое другое. Мне кажется, и государство показывает сегодня, что все открыты для диалога, и отечественные компании как раз-таки смотрят в сторону блогеров. Недавнее заявление «ВКонтакте» по созданию у них совета по предпринимательству, как раз-таки говорит о том, что все настроены на дальнейшее сотрудничество, чтобы всем было хорошо», - отметил заместитель генерального директора РАЭК Сергей Гребенников.

Кроме того, по мнению экспертов, предпринимателям стоит обратить свое внимание не только на соцсети, но и на отечественные маркетплейсы.

«Для предпринимателей это легальный способ и зарабатывать, и продвигать свою продукцию, и в том числе не задумываться о том, что нужно каким-то образом думать про доставку и курьеров, появляется большее доверие. И с Ozon, и с Wildberries можно договориться, чтобы было точечное продвижение микропредпринимателей в рамках маркетплейсов», — добавил Гребенников.