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Каждый пятый школьник испытывает сильную тревогу из-за ЕГЭ

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart опросила школьников и их родителей по всей России на предмет того, довольны ли они школьным образованием и чего в нем не хватает. Знания, которые дают детям, недостаточны, чтобы хорошо сдать экзамены и поступить в вуз — отмечают 30% среди родителей респондентов, при этом до 69% считают, что дать знания по основным предметам для поступления в вуз и сдачи экзаменов ОГЭ и ЕГЭ — важная задача общего образования.

Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным опроса, родителей старшеклассников, которые считают школьные знания недостаточными для сдачи экзаменов, в два раза больше, чем родителей младших школьников (40% против 21%).

В опросе родителям был задан ряд вопросов про дополнительное образование. В большинстве своем родители старшеклассников отмечали следующие причины записать ребенка на дополнительные курсы по школьным предметам:

— нужна подготовка к государственным экзаменам ОГЭ, ЕГЭ (58%);
— недостаточность школьной программы для полноценных знаний (27%);
— ребенку нужен индивидуальный подход в изучении предмета (26%).

В свою очередь, 72% школьников уже окончательно выбрали предметы, которые буду сдавать на ЕГЭ. А 21% опрошенных старшеклассников отметили сильную тревогу по поводу ЕГЭ. Чтобы справиться со стрессом 52% уделяет время хобби и интересам, 37% проводят время с друзьями и близкими, 29% — стараются больше уделять время подготовке к ЕГЭ, 20% сообщили, что им помогают репетиторы и дополнительные занятия.

На вопрос, какая поддержка нужна подросткам, чтобы справиться со сложным периодом перед ЕГЭ, 47% ответили, что хотят получать больше информации, как справиться самостоятельно, 41% — что нужно больше понимания со стороны школьных учителей, 33% требуется поддержка родителей, 31% — друзей, 20% ждут поддержку со стороны репетитора или школы дополнительного образования.

«Для большинства ребят экзамен — большой стресс, потому что они впервые сталкиваются с ситуацией, когда они полностью несут ответственность за результат. Для тех, кто не занимается подготовкой на дополнительных курсах, можем дать два простых совета: разберитесь в формате, то есть пройдите много «пробников», чтобы привыкнуть к логике ЕГЭ, и вовремя отдыхайте, а значит, учитесь расслабляться «по щелчку» и точно так же сосредотачиваться. Правильно дышите, например, «дыхание квадратом»: «вдох — задержка дыхания — выдох — задержка дыхания». А перед самим экзаменом выспитесь, выговоритесь, чтобы усталость и посторонние мысли не отвлекали», — прокомментировала Ольга Лаврентьева, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

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