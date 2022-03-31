Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21

Россиянам стали доступны переводы с электронного кошелька в Белоруссию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Сервис электронных платежей ЮMoney запустил трансграничные переводы с кошелька ЮMoney на карты платежной системы «Белкарт» — белорусского партнера российской системы «Мир». Теперь владельцы кошельков ЮMoney могут переводить деньги друзьям и близким в Белоруссию, а белорусские пользователи — получать денежные переводы из России.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЮMoney.

Так, перевести деньги из кошелька ЮMoney можно на карты платежных систем «Белкарт-Мир». Сейчас такую карту можно оформить в 12 белорусских банках, в числе которых — БТА Банк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк и другие.

Чтобы отправить деньги, нужно зайти в раздел «Переводы» на сайте ЮMoney и выбрать пункт «На банковскую карту», а затем указать номер карты получателя и сумму перевода. Останется только подтвердить операцию. Перевести деньги на карту зарубежного банка можно только с баланса кошелька и только в российских рублях. Переводы приходят за несколько минут. Комиссия составляет 3% от суммы + 45 рублей.

Максимальная сумма перевода зависит от статуса кошелька ЮMoney. Если статус именной, за один раз можно перевести не более 15 тысяч рублей с учетом комиссии, в сутки — не более 150 тысяч рублей, в месяц — не более 300 тысяч. Если кошелек идентифицированный, максимальная сумма разового перевода не может превышать 75 тысяч рублей с учетом комиссии, суточный лимит — 150 тысяч рублей, месячный — 600 тысяч.

В сутки на иностранные карты партнеров платежной системы «Мир» можно отправить до пяти переводов.

Пополнить кошелек ЮMoney картами платежной системы «Белкарт-Мир» не получится. Вместо этого стоит воспользоваться переводами через систему ЕРИП в мобильном приложении своего банка.
Чтобы перевести деньги с белорусской карты или счета на кошелек ЮMoney, нужно ввести номер кошелька. Но пополнить кошелек ЮMoney получится только в том случае, если его владелец прошел идентификацию через «Сбербанк» в Белоруссии. Идентификация через агента не подойдет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть