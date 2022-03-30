Песков негативно оценил внесение в Раду проекта о запрете деятельности РПЦ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли внесение в Верховную раду Украины законопроекта о запрете в стране деятельности Русской православной церкви.

«Она крайне негативная», — сказал Песков.

29 марта в Верховную раду Украины был внесен законопроект о поправках в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он предполагает запрет на деятельность Русской православной церкви (РПЦ) в стране.

В новой редакции нормативного акта парламентарии предлагают запретить на украинской территории деятельность религиозных организаций, управление которых находится «в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины».

Законопроект был внесен в парламент по завершении переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».