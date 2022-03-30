В Москве в среду ожидаются осадки, гололедица и до 3°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в среду, 30 марта, будет до +3°С. В столице будет облачно, пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Также в городе будет гололедица, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...+3°С. Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -7°С...-5°С. Ожидается западный ветер со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст., а ночью — 744 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что теплая погода вернется в Москву не раньше середины апреля. По его словам, в начале этой недели ночные температуры будут до -5...-10°C, а днем около 0°C. После 29 марта начнется небольшое потепление, указал он.

Также этот метеоролог заявил, что солнце начнет выделять опасный уровень ультрафиолета с середины мая.