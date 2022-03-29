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Ольга Леткова: сейчас можно спокойно отдавать детей в армию

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова прокомментировала заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что в ходе весеннего призыва срочников не будут направлять в горячие точки.

«На самом деле, я считаю, что можно спокойно сейчас отдавать детей в армию. Достаточно того, что нас заверил не только министр обороны Сергей Шойгу, но и президент заверил. Я думаю, что такую оплошность, которая случалась один раз, уже не случится. Конечно, дети наши будут в своих частях. Как сказал министр обороны, в основном они будут находиться в учебных частях, и будут просто обучаться. Поэтому, мне кажется, что беспокоиться не стоит — это обычный весенний призыв», — заявила она.

Леткова также подчеркнула, что военнослужащие прошлогоднего весеннего призыва отправятся домой.

«Соответственно, все будут здесь в России, все дома. Одни уйдут, а другие придут и будут проходить свое военное обучение. Поэтому мне кажется, что стоит доверять сейчас нашему руководству и не волноваться, можно спокойно отправлять детей служить в армию, и не забывать, что это почетный долг каждого» ,— заключила эксперт.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что граждане России, которые отправляются на срочную военную службу весной текущего года, не будут направляться в какие-либо горячие точки.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал он.

Шойгу добавил, что военная служба большей части призывников весны 2022 года начнется с профессиональной подготовки в учебных центрах, которая продлится от трех до пяти месяцев.

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