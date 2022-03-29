Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска девушка назвала причину своего поступка

Жительница Красноярска, которая устроила стрельбу в одном из детсадов города, а перед этим убила собственного отца, назвала причиной своих поступков ненависть к мужчинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пояснила (мотивы своих поступков - прим.) ненавистью к отцу и мальчикам. Пришла в садик, чтобы убить мальчиков», — сказал источник.

Ранее СК возбудил дело в отношении девушки, устроившей стрельбу в детском саду Красноярска.

По данным следствия, 28 марта 2022 года девушка пришла в детский сад, находящийся на улице Менжинского в Красноярске. Одна из воспитательниц заметила под пальто у 19-летней злоумышленницы ружье и попыталась его забрать. Из-за этого произошел выстрел в сторону детсада. В этот же день девушка убила своего 56-летнего отца.