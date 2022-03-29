В Россию прибыли почти 500 тысяч человек с Украины и из Донбасса с начала спецоперации

В Россию прибыли почти полмиллиона человек с Украины и из Донбасса с начала специальной военной операции российских вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Так, по состоянию на 29 марта российскую границу пересекли более 489 тыс. человек, в том числе почти 100 тыс. несовершеннолетних. За минувшие сутки в РФ прибыли 16,6 тыс. беженцев.

Уточняется, что более 411 тыс. человек приехали в Россию из республик Донбасса, около 78 тыс. — с территории Украины через пункты пропуска Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Евросоюз принял 3,8 млн беженцев с Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».