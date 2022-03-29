Ученые подтвердили, что будут продолжать мониторить экологию Байкала

Из-за санкций рисков для срыва проекта по разработке новых методов экологического мониторинга Байкальской природной территории нет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игоря Бычкова.

Оборудованию, чья транспортировка из-за санкций невозможна, планируется найти аналоги.

Исследователи Байкала уже ведут переговоры с китайской компанией Huawei о поставке вычислительного кластера. Бычков добавил, что в новых условиях ученые Сибири не теряют международных связей и планируют расширять сотрудничество с дружественными странами — Китаем, Индией, Монголией.

Ранее партнеры Института системного программирования РАН компании Samsung, Huawei, Bentley Systems подтвердили свои планы по долгосрочному сотрудничеству, рассказал в интервью «Газете.Ru» директор ИСП РАН, академик Арутюн Аветисян. Также он поделился своим мнением о том, какие отечественные процессоры стоит поддерживать, что именно будет сложно импортозаместить из программного обеспечения и для чего нужен Центр доверенного искусственного интеллекта, организованный на базе ИСП РАН.