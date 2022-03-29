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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Гинцбург призвал ревакцинироваться от COVID-19 из-за роста заболеваемости в мире

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться против коронавируса на фоне возобновившегося роста заболеваемости в других странах. Об этом сообщает ТАСС.

«Обязательно нужно ревакцинироваться. Вы же видите, что сегодня происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в Китае и Европе. Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас — через неделю, месяц или три месяца», — сказал Гинцбург.

По его словам, в случае роста заболеваемости нагрузка на стационары может быть высокой несмотря на то, что в большинстве случаев болезнь протекает легко.

Ранее сообщалось, что в Шанхае ввели крупнейший за все время с начала пандемии COVID-19 локдаун из-за 3,5 тыс. случаев заболевания. До этого более 30 млн жителей Китая оказались в зоне локдауна в связи с быстрым распространением новой волны коронавируса.

Издание The Guardian проанализировало причины беспрецедентно высокой заразности и смертоносности новой волны COVID-19, которая на данный момент особо заметна в Гонконге.

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