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Киев частично отказался исполнять обязательства по ДНЯО

Из-за потери Чернобыльской АЭС, Киев не сможет выполнять обязательства по проверкам МАГАТЭ

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Из-за потери Чернобыльской АЭС, Киев не сможет выполнять обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по проверкам МАГАТЭ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу.

В письме Кислица пишет, что потеря контроля над ЧАЭС делает невозможным проведение проверок МАГАТЭ.

Подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции. В Минобороны России сообщили, что российские военные договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины совместно обеспечивать безопасность энергоблоков и саркофага станции.

В своем письме Кислица потребовал организовать проверку соблюдения безопасности на ЧАЭС и наложить санкции против строящихся Россией АЭС по всему миру.

Ранее МАГАТЭ оценило текущую ситуацию в районе Чернобыльской АЭС.

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