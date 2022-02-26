Россия ввела ограничение на полеты румынских авиакомпаний в страну

Россия решила ограничить полеты для румынских авиакомпаний в страну. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Как сообщается, российская сторона пошла на такую меру в свете недружественных решений авиационных властей Румынии.

«Принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что решение приняли в соответствии с нормами международного права в качестве ответа на запрет на осуществление регулярных полетов на/с территории Румынии всех гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся авиаперевозчиками РФ и/или зарегистрированных в России.

Ранее Литва объявила о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.

Латвия также планирует в скором времени закрыть воздушное пространство республики для самолетов российских авиакомпаний. Точных сроков, когда закроется воздушное пространство для авиалайнеров РФ, пока нет. Также известно, что Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России.

До этого Болгария, Польша и Чехия оповестили авиакомпании России о закрытии своего воздушного пространства. Также известно, что Чехия, Болгария и Польша ввели ограничение на полеты в воздушном пространстве для самолетов РФ с 24 февраля.

В Минтрансе РФ заявили, что будут действовать «зеркально» в вопросе закрытия авиасообщения.