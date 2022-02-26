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Рейсы в Калининград будут выполнять по новому маршруту

Аэропорт Храброво: рейсы в Калининград будут выполнять по новому маршруту

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Игорь Чуприн/РИА «Новости»

Авиарейсы в Калининград в условиях закрытия воздушного пространства странами Прибалтики будут выполняться и далее, но уже по измененному маршруту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью компании «Аэропорт «Храброво» Наталью Грицун.

«При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов», — сказала она.

Ранее стало известно, что Литва объявила о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. До этого Болгария, Польша и Чехия оповестили авиакомпании России о закрытии своего воздушного пространства. Известно, что Чехия, Болгария и Польша ввели ограничение на полеты в воздушном пространстве для самолетов РФ с 24 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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