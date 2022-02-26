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Задержанное в проливе Ла-Манш российское судно прибыло в порт

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Dan Kitwood/Getty Images

Задержанное в проливе Ла-Манш российское судно прибыло в порт города Булонь-сюр-Мер, передает РИА «Новости» со ссылкой на ресурс Marine Traffic.

По данным сайта, сухогруз находится у причала в порту Булонь-сюр-Мер на севере Франции.

Ранее сообщалось, что перехваченный в Ла-Манше российских сухогруз имел разрешение на плавание в водах Франции. Отмечается, что судно под названием Baltic Leader следовало из Руана, оно перевозило автомобили. На борту находятся 20 человек.

Судно может быть связано с российскими финансовыми организациями, против которых ранее были введены санкции.

Ранее сообщалось, что российское грузовое судно было задержано в проливе Ла-Манш. В посольстве России во Франции подтвердили эту информацию и потребовали от Парижа разъяснений.

До этого танкер-химовоз, шедший под молдавским флагом, подвергся обстрелу в Черном море. Как сообщается, находившийся в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) танкер Millenial Spirit был поражен снарядом.

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