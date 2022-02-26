Польша, Чехия и Болгария уведомили российские авиакомпании о запрете полетов

Болгария, Польша и Чехия оповестили авиакомпании России о закрытии своего воздушного пространства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одной из российских компаний.

«Болгария, Польша и Чехия прислали НОТАМ [уведомление] о закрытии воздушного пространства», — пояснил собеседник.

Известно, что Чехия, Болгария и Польша ввели ограничение на полеты в воздушном пространстве для самолетов РФ с 24 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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