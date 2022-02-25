В Росавиации заявили, что оставляют за собой право на зеркальные меры против Великобритании

В Росавиации заявили, что, после отзыва лицензии у «Аэрофлота», оставляют за собой право на зеркальные меры против Великобритании, сообщает РИА «Новости».

«В Авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что в пятницу, 25 февраля, британские авиакомпании зарезервировали в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов и 2 перелета Лондон — Москва.

Ранее Великобритания пообещала «выдавить» Россию из мировой экономики.

Британские власти ввели санкции против ВТБ, «Аэрофлота», ОСК, ОАК, «Ростеха» и «Уралвагонзавода».

«Аэрофлоту» запретили осуществлять полеты в Великобританию.