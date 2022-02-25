В многоэтажке Киева произошел пожар из-за попадания неизвестного объекта

В многоэтажном жилом доме на юге Киева при попадании неизвестного объекта произошел пожар. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Около 05:20 мск по улице Кошиця, 7А вследствие попадания неизвестного объекта в многоэтажный жилой дом произошел пожар. Есть угроза разрушения. От ГСЧС привлечен личный состав и 11 единиц техники», — указано в сообщении.

Ранее стало известно о том, что утром, 25 февраля, в украинской столице прогремело несколько взрывов. По информации местных СМИ, они были слышны в 04:22 (05:22 мск) в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках и в районе Троещины в Киеве. Там раздалось шесть взрывов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.