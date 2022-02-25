В Киеве рано утром прогремели взрывы

Несколько взрывов были слышны в пятницу рано утром в украинской столице Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

По информации издания, взрывы были слышны в 04:22 (05:22 мск) в Печерском и Голосеевском районах украинской столицы, на Позняках. Также взрывы прогремели в районе Троещины в Киеве. Там раздалось шесть взрывов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее три американских чиновника заявили журналу Newsweek, что столица Украины будет захвачена приближающимися российскими войсками в течение нескольких дней, и вскоре после этого сопротивление страны будет нейтрализовано.