Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ЕС заявили о достаточном количестве газа на зимний период 06:34
Психологи советуют на время отказаться от соцсетей для снижения тревожности 06:23
Овечкин сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов НХЛ до четырех... 06:20
Дарига Назарбаева приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента... 06:18
Макрон: Франция предоставит Украине военную технику 06:13
Франция введет собственные санкции в отношении ряда россиян 05:59
Болсонару резко опроверг высказывания своего заместителя по ситуации на Украине 05:57
Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» 05:50
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Рейнджерс» 05:41
Премьер Австралии раскритиковал Китай за отказ от санкций против России 05:37

В Киеве рано утром прогремели взрывы

В Киеве рано утром раздались взрывы в разных частях города

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Несколько взрывов были слышны в пятницу рано утром в украинской столице Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

По информации издания, взрывы были слышны в 04:22 (05:22 мск) в Печерском и Голосеевском районах украинской столицы, на Позняках. Также взрывы прогремели в районе Троещины в Киеве. Там раздалось шесть взрывов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее три американских чиновника заявили журналу Newsweek, что столица Украины будет захвачена приближающимися российскими войсками в течение нескольких дней, и вскоре после этого сопротивление страны будет нейтрализовано.

Все новости на тему:
Военная операция в Донбассе
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть