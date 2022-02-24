СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Одессе и других городах Украины

Команда корреспондентов телекомпании CNN сообщает, что слышала громкие взрывы в Харькове, втором по величине городе Украины.

Эту информацию подтверждает украинское издание «Страна.ua» — стрельба в городе усиливается, жители сообщают о серии взрывов. Оно также сообщает о взрывах в Мариуполе и Одессе.

«Вот непосредственно удар по Харькову. Говорят, что накрыли воинскую часть», — говорится в описании под видео.

Ранее корреспондент CNN из Киева заявил, что слышит серию взрывов. Сейчас он ведет прямую трансляцию из украинской столицы.

Как сообщает агентство УНИАН, помимо Киева, в ряде других городов Украины тоже неспокойно — есть сообщения «минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске».