В Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли «стелс-омикрона»

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что доля варианта «омикрона» ВА.2 в России медленно растет, на нее приходится 7,4% от всех выявленных случаев «омикрона». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, после появления и распространения «омикрона» специалисты начали выявлять несколько сублиний штамма. На февраль 2022 года было зафиксировано три основные: BA.1, BA.2, BA.3. Вторая постепенно становится доминирующей в ряде государств.

Хафизов подчеркнул, что по данным исследования японских ученых BA.2 является более патогенной, чем остальные сублинии «омикрона». Вирусная нагрузка в легких у зараженных хомяков при этом варианте в 9 раз выше, чем при ВА.1, поэтому риск от распространения ВА.2 может быть выше, чем от ВА.1.

Ранее ученые нашли новую мутацию у так называемого «стелс-омикрона» — нового подтипа ВА.2 «омикрон»-штамма коронавируса.

По данным исследователей, изменения затронули белок ORF3a, который вызывает воспалительные реакции в клетках, а также отвечает за перемещение вируса в человеческой клетке.