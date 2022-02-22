В Кремле оценили ситуацию с эвакуацией жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с эвакуацией жителей Донбасса в Россию.

В ходе брифинга журналисты спросили его, готова ли РФ к дополнительным выплатам на случай, если эвакуация затянется.

«Сейчас речь идет о выплате 10 тыс. руб. на человека. Пребывание беженцев носит временный характер. Несмотря на вчерашние решения, ситуация неспокойна, граждане испытывают чувство опасности и решают ехать в Россию. Надеемся, что решение поможет обеспечить безопасность граждан двух республик», — сказал представитель Кремля.

18 февраля руководства ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

В связи с этим президент России Владимир Путин поручил срочно выплатить каждому эвакуированному из ДНР и ЛНР 10 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что правительство России предоставило МЧС 5 млрд рублей для оказания финансовой помощи властям Ростовской области, чтобы они смогли выплатить по 10 тыс. рублей размещенным в регионе беженцам из Донбасса.