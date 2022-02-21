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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В районе аэропорта Донецка произошли взрывы

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AP Photo/Mstyslav Chernov

Около аэропорта Донецка произошли взрывы, сообщает РИА «Новости».

Как отметил корреспондент агентства, в данном районе, по предварительным данным, проходит артобстрел.

Ранее уже сообщалось, что за несколько километров от аэропорта произошел одиночный взрыв. В настоящий момент дополнительные подробности случившегося неизвестны. Также нет сведений о погибших и пострадавших в результате взрыва. Обстоятельства в районе авиаузла выясняются.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) собъявили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.

На следующий день, 18 февраля, главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию.

Также несколько взрывов раздались на окраине Луганска.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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