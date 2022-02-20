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Назван напиток, повышающий риск развития рака

Daily Express: чай мате увеличивает риск развития рака в три раза

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Специалисты из американского мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттерин заявили, что парагвайский чай мате увеличивает риск развития онкологических заболеваний в три раза, сообщает Daily Express.

«Если пить мате долго и в больших количествах, это увеличивает риск возникновения рака простаты, мочевого пузыря, легких, полости рта, пищевода, головы и шеи», — считают ученые.

Исследование было проведено среди 1000 взрослых уругвайцев.

В публикации говорится, что напиток содержит полициклические ароматические углеводороды, которые также присутствуют в жареном мясе и табачном дыме. Воздействие этого канцерогена может иметь серьезные последствия для иммунной, репродуктивной и неврологической систем.

При этом издание отмечает, что выводы специалистов противоречивы. Другое исследование показало, что в мате были найдены уникальные растительные вещества, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ранее была названа рыба, вызывающая рак.

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