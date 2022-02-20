Врач рассказал о необычном последствии COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал URA.RU, что постковидный синдром может сопровождаться скачками кровяного давления.

«Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что связывать резкое повышение артериального давления с последствиями COVID-19 можно, если исключены другие более вероятные причины.

«Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел COVID — это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса», — резюмировал Евдокимов.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как избежать постковидного синдрома.