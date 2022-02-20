Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Фигурист Козловский о судействе на ОИ: нам позорно недодали баллов 05:41
В Бундестаге заявили о необходимости прекратить давить на «Северный... 05:30
Невролог рассказал, что делать при ковидной слабости 05:24
Экс-футболист сборной СССР о Валиевой: в 15 лет ее подвергают душевному... 05:21
Лайшев призвал прекратить травлю Тутберидзе 05:02
«Красный крест» призвал не вредить инфраструктуре на востоке Украины 04:44
Клебо ответил Сорину, предложившему норвежцам поменять условия тренировок 04:39
Американские и французские журналисты попали под обстрел в Донбассе 04:38
Зеленский провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств 04:22
Крянин объяснил, благодаря чему Большунову удается завоевывать медали 04:20

Врач рассказал о необычном последствии COVID-19

Иммунолог Евдокимов: у переболевших COVID-19 могут наблюдаться скачки давления

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал URA.RU, что постковидный синдром может сопровождаться скачками кровяного давления.

«Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что связывать резкое повышение артериального давления с последствиями COVID-19 можно, если исключены другие более вероятные причины.

«Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел COVID — это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса», — резюмировал Евдокимов.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как избежать постковидного синдрома.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть