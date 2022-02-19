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Гонщик продолжил соревнования на «Ледовом слаломе» в Кемеровской области после того, как сбил судью

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Телеграм-канал «Mash Siberia»

Во время полуфинала гонки «Ледовый слалом» на берегу Беловского водохранилища в Кемеровской области один из участников на жигулях сбил судью. В беседе с «Газетой.Ru» один из волонтеров, следивший за безопасностью зрителей на мероприятии, Александра рассказала, что после инцидента гонщик был в шоковом состоянии, однако сумел продолжить гонку. По ее словам, у судьи нет переломов.

«Судья встал посередине трассы, по логике гонщик сбил бы его в любом случае. Они ездили на льду, затормозить сразу нельзя, скорость большая, на видео видно, что он пытался затормозить, как среагировал. Судья жив, переломов нет. Да, его увезли в больницу, скорая сразу среагировала. У гонщика сначала был шок, потом продолжил соревнование. В каком сейчас состоянии, не знаю. Не знаю, будет ли наказание. Рассчитывать нужно на то, что это было на соревнованиях, возможно, наказания гонщика не будет», — сказала она.

Как сообщал Telegram-канал Mash Siberia, параллельная гонка «TimeAttack» проходила впервые на IV Кубке главы округа. Один из участников на повороте столкнулся с сугробом, после чего ушел в занос и сбил судью – его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

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