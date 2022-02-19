Врач назвал самые распространенные причины отеков

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал распространенные причины отеков. Специалист цитирует RT.

Врач напомнил, что отеки при беременности — вариант нормы, но повторяющиеся отеки в других случаях могут говорить о недугах — например, сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем. Кроме того, в качестве возможных причин отеков терапевт назвал поражение печени и проблемы с сосудами.

«Далее — глубокие вены. Это может быть либо тромбоз глубоких вен, либо хроническая венозная недостаточность. И то, и то будет сопровождаться отеками, они будут немного отличаться, но отличить одно от другого сможет специалист-флеболог», — сказал Водовозов.

По его словам, отеки также могут быть вызваны лекарственными препаратами, а также диетами или нарушениями питания — например, отеки может вызвать недостаток белка в рационе.

Ранее Водовозов выразил мнение, что «омикрон»-штамм займет в мире доминирующее положение, однако до конца этого года переживет «падение». По его словам, в 2021 году то же самое произошло со штаммом COVID-19 «дельта». Медик также напомнил, что единственным способом снизить риск инфицирования коронавирусом является вакцинация.